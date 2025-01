Pierre Garnier : une initiative solidaire derrière le clip d’Adieu, nous deux

Après Ceux qu’on était, Nous on sait et Chaque seconde, en duo avec M. Pokora, Pierre Garnier a opté pour Adieu, nous deux comme nouveau single. Le vainqueur de la Star Academy l’an passé a dévoilé il y a quelques jours le clip de cette ballade de rupture. Ce mardi 28 janvier, la plateforme Leboncoin, spécialiste des petites annonces, a révélé qu’un partenariat avait été mis en place pour ce tournage, puisque de nombreux éléments de décor, comme des caméras et des micros, ont été chinés sur le site.