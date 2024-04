Non, vous ne rêvez pas, Pierre Niney a bien adopté un âne miniature ! « Mon âne me manque », a dit l’acteur dans une interview au festival Canneseries 2024. « Il va très bien, il est minuscule, il est plus petit que mon chien, et il commence à trainer un peu dans la maison, ce qui me ravi ». En effet, Neroli, en espérant que l’on orthographie bien le prénom de cet âne miniature, a fait la connaissance de Pierre Niney il y a plusieurs semaines. Le petit animal occupe désormais une bonne partie des contenus sur les réseaux sociaux de l’acteur, qui clame depuis longtemps son amour pour les animaux.

Au-delà de son âne, Pierre Niney a de l’actualité ! Il est à l’affiche de Fiasco, une série Netflix à découvrir dès le 30 avril prochain, qui met en scène un réalisateur pour qui la vie n’est pas simple. Alors qu’il se lance dans le tournage de son premier film, tout va virer au cauchemar, à cause de l’un des membres du plateau qui tente de saborder le film. Le casting est costaud, puisqu’on retrouve François Civil, Pascal Demolon, Vincent Cassel ou encore Géraldine Nakache.