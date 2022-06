Plusieurs marques de mode prennent position pour le droit à l'avortement aux États-Unis

Il y a quelques jours, le monde entier fut secoué par la révocation de l’arrêt garantissant depuis près de 50 ans le droit à l’avortement aux États-Unis . Le pays est en effet revenu sur l'arrêt Roe v. Wade qui avait légalisé en 1973 le droit à l'avortement à l'échelle fédérale. Dès l'annonce de la Cour suprême, dix États ont interdit les interruptions volontaires de grossesse : l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Missouri, l'Oklahoma, le Dakota du Sud, l'Utah, le Wisconsin et l'Ohio.

Alors que Patagonia a publié un article reprenant point par point les ressources qu’elle souhaitait mettre à profit pour la santé de ses employés concernant le droit à l'avortement, la créatrice de sacs à main Clare Vivier a de son côté invité sa communauté à faire des dons au Planning Familial et au United States of Women Reproductive Justice hub, comme l'explique le site Madmoizelle suite à un article révélé par le site spécialisé Business of Fashion.

Mais ce n'est pas tout. La marque de sport Dick’s Sporting Goods s’est pour sa part engagée à fournir jusqu’à 4000 dollars de remboursement de frais de déplacement pour se rendre à un endroit où l’avortement serait encore légal. Roger Lynch, PDG de Condé Nast, a quant à lui déclaré que l’entreprise soutiendrait financièrement ses employés s'ils avaient besoin de recourir à une IVG.

De son côté, Joe Biden, le président des Etats-Unis, a regretté "un triste jour" pour l’Amérique "La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger", a-t-il déclaré.