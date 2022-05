Pont de l’Ascension : des difficultés à prévoir sur les routes

Si vous avez la chance de faire le pont de l’Ascension, vous bénéficiez d’un long week-end de quatre jours entre ce jeudi 26 mai et le dimanche 29 mai. A l’occasion de ces quelques jours, de nombreux Français sont attendus sur les routes. Les premières difficultés sont attendues dès ce mercredi 26 mai, journée classée rouge au niveau national par Bison futé dans le sens des départs. Sur l’A10, le trafic sera notamment très chargé entre 14h et 21h pour quitter Paris et rejoindre Orléans.

La journée de jeudi sera également classée rouge au niveau national pour les départs. Attendez-vous à une circulation difficile entre 9h et 13h sur l’A11 entre Paris et Angers, entre 8h et 16h sur l’A10 entre Paris et Tours, ou encore entre 8h et 12h sur l’A6 entre Auxerre et Beaune.

Dimanche sera la pire journée de la semaine, classée noire par Bison futé dans le sens des retours. La circulation s’annonce très difficile entre 12h et 17h sur l’A11 entre Nantes et Paris, entre 13h et 17h sur l’A10 entre Poitiers et Paris, mais aussi entre 14h et 16 sur l’A71 entre Bourges et Orléans.