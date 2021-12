Port du masque obligatoire, jauges en intérieur, retour du télétravail… voici les nouvelles mesures de restrictions sanitaires

« La situation reste tendue dans les hôpitaux ». C’est ce qu’assure Jean Castex ce lundi 27 décembre lors d’un point presse. Le Premier ministre prend la parole après un nouveau conseil de défense sanitaire réunit ce jour par Emmanuel Macron. Face à la nouvelle flambée épidémique de Covid-19 liée à la propagation du variant Omicron, Jean Castex détaille les nouvelles mesures décidées par le gouvernement.

A partir de mardi, les Français pourront recevoir leur rappel de vaccin anti-Covid, souvent qualifié de troisième dose, trois mois après leur vaccination initiale et non plus quatre mois, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Dès mardi, « il suffira de trois mois après votre deuxième injection ou votre première si vous avez eu le Covid pour bénéficier de votre rappel », a annoncé M. Castex.

Retour des jauges en intérieur et du télétravail

« Pour freiner le variant Omicron » qui alimente la hausse des contaminations au Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a également annoncé le retour des jauges, fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur. Ces mesures, adoptées quelques minutes plus tôt en Conseil des ministres, s'appliqueront « à compter de lundi pour une durée de trois semaines », y compris dans les enceintes sportives. « Les concerts debout seront interdits, la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance », a précisé le Premier ministre.

Le recours au télétravail « sera rendu obligatoire » à partir de la rentrée « pour tous les salariés pour lesquels il est possible », à raison de « trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible », a annoncé Jean Castex. La ministre du travail Elisabeth Borne mènera mardi une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet, a ajouté le Premier ministre, précisant que la mesure prendrait effet « pour une durée de trois semaines ».

A noter également que de nouvelles règles d’isolement pour les cas contact seront annoncées d’ici vendredi. Enfin, comme pressenti, la rentrée scolaire n’est pas reportée et se tiendra donc bien le 3 janvier prochain. Pas de couvre-feu prévu non plus pour la soirée du 31 décembre. Le port du masque obligatoire en extérieur va en revanche faire son retour dans les centres-villes notamment.

