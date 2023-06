Portes-ouvertes à la maison de Tom-Tom et Nana dans le Loiret

Créée en 1977, la bande dessinée « Tom-Tom et Nana » a marqué, et continue de marquer, des générations entières. Qui n’a pas lu les aventures de la famille Dubouchon dans les fameux « J’aime Lire », lancés par la maison d’édition Bayard ?

Aux côtés de l’autrice Jacqueline Cohen, puis un peu plus tard d’Evelyne Reberg, Bernadette Després a illustré les aventures de cette famille pendant 40 ans ! Une période incroyable, dont se souvient la dessinatrice loirétaine. « J’ai adoré ! J’habitais déjà à Givraines, et j’allais de temps en temps voir Jacqueline, chez elle. C’est pour elle que c’était beaucoup plus cauchemardesque. Elle me l’a dit une fois que ça avait été un cauchemar parce qu’elle ne trouvait plus d’idée. Alors elle s’est adressée à d’autres auteurs, et finalement elle a trouvé Evelyne Reberg, qui a été très importante pour que tout ça continue ».

Portes ouvertes et dédicaces

Si aujourd’hui Bernadette Després n’illustre plus de nouvelles aventures de Tom-Tom et Nana, les livres ne cessent d’être réédités. Ces histoires marquent donc de nouvelles générations, tout en séduisant les parents. Ce qui est une bonne chose car pour Bernadette, « Tom-Tom et Nana », c’est toute sa vie.

Ces personnages font aujourd’hui encore partie de son quotidien. « Évidemment je fais beaucoup de dédicaces, et quelques fois je vais sur les salons. Ma fille vient de temps en temps, ou je reçois du monde ici (…) il y a deux maisons, celle où j’habite et celle où il y a un peu de tout sur Tom-Tom et Nana ».

Bernadette Després n’a pas le temps de s’ennuyer. Des portes-ouvertes du musée sont organisées le 27 juillet prochain. Elle participera, par ailleurs, à plusieurs salons. Notamment le 30 septembre et 1er octobre au Château Gontier, les 7 et 8 octobre au Festival BD Buc. Une exposition « Tom-Tom et Nana » sera également présentée du 11 octobre 2023 au 7 janvier 2024 au musée du jouet de Poissy.

A noter enfin la sortie récente de « Po-Poèmes », dans lequel Bernadette Després a illustré les poèmes de Bernard Friot. Disponible aux éditions Bayard Jeunesse.