Pour faciliter leur adoption, une association rebaptise ses chiens noirs… Taylor Swift !

Le saviez-vous ? Un chien noir met en moyenne 4 fois plus de temps que les autres à trouver une famille. L’association Seconde Chance, qui regroupe 1.500 refuges français, a donc pris une initiative originale pour faciliter leur adoption : elle a rebaptisé 600 chiens noirs. Au revoir Chipie, Zeus ou Banzaï, ils s’appellent tous désormais… Taylor Swift !

Le nom n’a pas été choisi au hasard, une chanson intitulée The Black Dog figure sur le dernier album de l’artiste, The Tortured Poets Departement. L’idée c’est donc de profiter de l’engouement autour de Taylor Swift et des recherches « black dog Taylor Swift » sur internet. On verra si cela fonctionne et permet aux animaux de trouver une famille plus rapidement grâce à ce buzz !