Un nouveau coup dur pour le porte-monnaie du consommateur. La nouvelle hausse s’explique par le fait que la récolte des pommes a été… trop belle cette année. Mais comment peut-on expliquer ce paradoxe ?

Il faut savoir qu'en France, les cultivateurs envoient d’abord leurs pommes vers le frais, et ce sont ensuite les pommes "les moins belles" qui sont envoyées aux industriels. Ensuite, ces derniers les transforment le plus souvent en compote.

Mais cette année, la plupart des arboriculteurs ont eu de très belles pommes, et ont pu seulement donner en moyenne aux industriels 15% de leur récolte. En temps normal, le chiffre avoisine plutôt les 20%. Avec ces chiffres, on comprend donc que les industriels vont subir une baisse de la production et donc, devoir augmenter leurs prix.

Ne tombez pas tout de suite dans les pommes, on ne sait pas encore le chiffre exact de l'auggmentation des compotes. Mais un conseil : on peut très bien les faire nous-mêmes à la maison. Il suffit d’avoir chez soit des pommes, un peu de sucre et de l’eau.