Pourquoi les maillots de foot coûtent (si) chers ?

L’Équipe de France de foot débute son Euro ce soir face à l’Autriche, l’occasion d’arborer fièrement votre maillot des Bleus floqué Mbappé ! Pourtant vous l’avez peut-être déjà constaté, mais les prix ne sont pas donnés. Sur les deux dernières années, Adidas et Nike ont augmenté leurs tarifs de 10 euros pour avoisiner les 100 euros la tunique. Autre exemple : en Ligue 1, le prix moyen d’un maillot est passé de 71 euros en 2012 à 83 euros en 2021. Des prix qui paraissent disproportionnés alors qu'on entend souvent que ça ne coûte rien à produire. Ce qui est vrai.

D’après l’Institut Johan Cruyff de gestion du sport de Barcelone, un maillot coûte moins de 10 dollars à produire, mais il faut savoir que plusieurs facteurs vont venir faire gonfler le prix final. Déjà le prix des matières premières : le textile dépend du pétrole et comme il a augmenté, le prix a forcément suivi. La technologie utilisée joue aussi un rôle, puisqu’elle nécessite des matériaux de pointes, et c’est d’autant plus vrai avec les maillots identiques à ceux portés par les footballeurs en match.

Mais il n’y a pas que les coûts de production, il y a aussi les taxes et la logistique dont le transport : tous ont augmenté depuis le Covid et la guerre en Ukraine. Chose moins connue, équiper un club ou une nation ça a un coût. À l'image de Nike et Adidas qui ont dépensé un total de 275 millions de dollars aux fédérations de l’Allemagne, de l’Espagne ou encore de la France pour les représenter.

Les équipementiers peuvent également s'accorder avec un club pour augmenter les prix des maillots, pour compenser par exemple les mauvaises recettes de la billetterie. Dernière chose, la notoriété de l’équipe se répercute aussi dans le coût. Le maillot du PSG a plus de valeur que celui de Dijon ou d’Amiens. Résultat : les fans sont prêts à mettre l’argent qu’il faut pour se l’offrir, et ça, les clubs l’ont bien compris...