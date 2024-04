Récemment, d’après des informations de nos confrères du Parisien, de nombreux clients ont dénoncé des virements frauduleux qui ont été prélevés sur leur compte en banque.

Afin que des ordres de prélèvement fonctionnent, il faut que le payeur soit consentant en signant le fameux mandat de prélèvement Sepa, sur lequel sont marquées les conditions du contrat comme la régularité des virements, les sommes, etc…

Mais comment ce genre d’arnaque est possible ? Alors c’est un peu technique, mais, brièvement, par l’usurpation de l’identité d’un créancier valide par un créancier malhonnête.

Alors en cas de fraude, vous avez 13 mois pour contester un prélèvement. Et si votre banque ne retrouve aucun mandat signé qui correspond au virement de l’escroquerie, elle est obligée de vous rembourser.

Même si maintenant, tout est automatique et numérisé, on vous conseille donc de continuer à vérifier vos comptes régulièrement, et de voir si tous vos prélèvements sont bien ceux que vous avez l’habitude de voir apparaitre sur vos relevés.