Prendre la route en van aménagé : avec quels équipements ?

Joué-lès-Tours Automobile présente les équipements des deux modèles d'Antilope VAN.

Réveillez-vous avec une vue imprenable sur la mer, parcourez les routes en toute liberté… Seul, en couple ou en famille, vos vacances et week-ends prennent le tournant de la liberté avec Antilope Van. Ces vans bretons aménagés sont tous équipés afin de cuisiner, prendre sa douche, ranger ses affaires et dormir sereinement.

Le Flex 5 et le Flex PLUS, les deux modèles, prennent pour base le Renault Trafic. La version compacte, L1H1, permet un usage routier facile pour tous les conducteurs tout en bénéficiant d’un espace intérieur optimal. Les véhicules bénéficient d’une motorisation moderne et économique, avec au choix une boîte manuelle ou automatique.