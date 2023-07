La saison du melon a débuté il y a quelques semaines en France. Pas moins de 160.000 tonnes sortent de terre chaque année, tandis qu’entre 13 et 15% des melons charentais sont produits dans la région des Pays de la Loire, notamment dans le Maine-et-Loire, près de Doué, Saumur ou encore Cholet. Attention, "charentais" ne veut pas dire que le melon est produit exclusivement en Charente, mais aussi dans le bassin du Sud-Est, qui va de Perpignan jusqu’à la Provence Alpes Côte d'Azur, ainsi que le Sud-Est.

Cette année encore, la récolte a été plutôt bonne, même si les rendements ont été un peu plus faibles dans la moitié sud du pays, une zone davantage touchée par la pluie.

Comment choisir un bon melon ?

Ce fruit est une « cucurbitacée de la famille des courges. Il est cultivé en plein champs, et est semé ou planté entre mai et juin. Il faut 90 jours entre le moment où on le plante et où on le récolte, et cela se fait manuellement. Enfin entre le moment où on le récolte et où on le retrouve aux magasins, il faut trois à six jours », précise Rémi Javernaud, animateur de l’Association interprofessionnelle de melons.

Un produit frais que certains n’arrivent pas toujours à bien choisir dans les rayons des magasins ou sur les marchés. Justement, Rémi Javernaud nous donne quelques conseils : « il y a des petits signes, c’est bien de choisir un melon avec la cicatrice autour du pédoncule, la petite queue du melon. Préférer aussi un melon un peu lourd, à taille équivalente, car un melon plus lourd veut dire qu’il sera plus sucré. En le touchant délicatement, mieux vaut sélectionner une peau un peu souple, ce qui indique un melon bien mûr. »

L’animateur indique aussi ce site afin d’avoir de nombreuses recettes, car le melon ne se cuisine pas qu’en entrée ou en dessert. « Seule l’imagination est la limite pour cuisinier le melon », conclut-il.