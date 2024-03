Avec le Printemps du Cinéma, c'est l’occasion d’aller se faire une petite toile à pas cher, puisque le tarif est de 5 euros la séance.

Sachez aussi que c’est pour tous les films, exceptées les séances spéciales, comme la 3D et l’Imax. Néanmoins, cela reste un euros plus cher que les précédentes éditions, mais lorsque l'on voit que le prix moyen des places est à 14 ou 15 euros, on se dit que l'opération vaut le coup.

Créé dans les années 2000 par la Fédération nationale des cinémas français, le Printemps du Cinéma attire chaque année à peu près 2 millions et demi de personnes. Et l’objectif est très clair : inciter ceux qui ne sont forcément habitués à aller au cinéma à entrer dans les salles obscures.

Faites-vous plaisir parce qu’il y en a pour tous les goûts : du cinéma d’action avec la deuxième partie de Dune, au drame historique avec Une Vie,, dans lequel on retrouve avec Anthony Hopkins. On peut aussi citer pas mal de comédies comme Maisons de retraite 2 ou Cocorico. Ou, enfin, pour les cœurs tendres, l’histoire d’amour avec Guillaume Canet dans Hors-saison.