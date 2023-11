Prix du paquet, puffs, espaces sans tabac : un plan de lutte contre le tabagisme dévoilé

Les nouvelles mesures risquent de vous faire tousser : un plan de lutte contre le tabagisme a été dévoilé ce 28 novembre par le gouvernement. Le prix du paquet de cigarettes va notamment augmenter, pour atteindre 12 euros en 2025 et 13 euros en 2026. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, explique que la hausse des prix « est la mesure la plus efficace, selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet ». Le prix du paquet doit déjà augmenter de 40 à 50 centimes au 1er janvier 2024, en raison de l’inflation.

Une généralisation des espaces sans tabac est également prévue. La mesure sera étendue aux plages et parcs publics, aux forêts et à proximité de plusieurs lieux publics comme les établissements scolaires. « Le sans tabac sera désormais la norme », indique Aurélien Rousseau. Pour prévenir l’entrée dans le tabagisme des plus jeunes, le gouvernement compte aussi interdire les puffs, des produits de vapotage jetables. Une proposition de loi à ce sujet sera examinée le 4 décembre à l’Assemblée nationale.