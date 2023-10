Punaises de lit : ce que vous ne saviez probablement pas !

Une réunion interministérielle est programmée ce vendredi 6 octobre, à Matignon, pour tenter de trouver une solution pour tenter d'enrayer la présence des punaises de lit. Repérée dans les transports en commun, à l'hôpital ou encore au cinéma, elles suscitent une réelle angoisse chez les Français. Et à juste titre, car c'est difficile d'en venir à bout !

Cet insecte a d'ailleurs fait l'objet de recherches assez surprenantes par l'écrivain Bernard Werber. Dans son Encyclopédie des savoirs relatifs et absolus, l'écrivain évoquait la "vie sexuelle délirante des punaises de lit". Et cette sexualité délirante expliquerait pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser ! La punaise de lit copulerait plus de 200 fois par jour. "Les punaises de lit ont un pénis perforateur, elles sont myopes et n'arrêtent pas de faire l'amour", explique l'écrivain.