Punition : ordonner « File dans ta chambre ! » à son enfant sera-t-il bientôt interdit ?

"Depuis quand laisse-t-on seul quelqu’un qui va mal ?", argumente Christine Schul, éducatrice de jeunes enfants, pour soutenir l’éventuelle décision du Conseil de l’Europe visant à déconseiller la punition "File dans ta chambre !" ou encore "Tu vas au coin !" aux enfants. Comme le révèle Le Figaro, l’organe européen pourrait bientôt recommander aux parents de ne pas punir leurs progénitures avec ce type de phrases, au motif qu'il s'agirait d'une violence éducative ordinaire.

Une méthode d’éducation qui divise

Depuis cette annonce, les avis sont partagés… "Si on exclut l’enfant, il va se sentir nié. Si on l’écoute, il se sent valorisé et il respectera mieux les limites des adultes", explique l’éducateur de jeunes enfants David Dutarte, fondateur du réseau FamilyLab France, auprès du Figaro. De son côté, la psychologue Caroline Goldman, auteur du livre "File dans ta chambre" déclare dans Le Figaro qu’"aucune étude scientifique ne décrit comme nocif le fait d’envoyer un enfant dans sa chambre". Elle considère notamment qu’isoler un enfant quelques instants en guise de punition permet de fixer "des limites éducatives" sans violence et sans laxisme.