Qu’est-ce que l’Atlas de la biodiversité communal du Grand Chambord ?

Le Grand Chambord a décidé de se pencher sur la biodiversité du quotidien. L’objectif est simple : mettre en valeur et préserver la biodiversité « ordinaire », qui contribue à notre cadre de vie. En clair, s’intéresser à ce qui fait que nos territoires sont agréables à vivre.

Trois volets d’action

Pour cela, elle a débuté en avril dernier un Atlas de la biodiversité, une démarche qui sera menée sur deux ans, avec trois axes bien distincts. Tout d’abord, il s’agit de mettre à jour les connaissances sur la biodiversité du territoire. Ensuite, une action de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du territoire est menée, à travers notamment un programme d’animations.

Des sorties en pleine nature sont notamment organisées, durant lesquelles l’objectif est de « mettre les visiteurs dans une situation où on peut voir des espèces qui ne sont pas si rares que ça, mais qu’il n’est pas forcément facile de découvrir seul », nous explique Stéphanie Chaumet, coordinatrice de la transition écologique pour les communautés de communes Grand Chambord, et Beauce-Val de Loire. « Ce qu’on cherche à travers ces sorties, c’est de montrer des espèces quotidiennes mais qu’il faut apprendre à connaitre pour savoir les voir et en apprécier l’intérêt et la beauté ».