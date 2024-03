Il peut varier et aller de 48 à 277 euros, nous aide à nous éclairer et nous chauffer, et devrait arriver d’ici le mois prochain. Vous voyez peut-être de quoi l'on parle ? Le fameux chèque-énergie.

En effet, le coup de pouce de l’État fait son grand retour cette année, et, sans surprises, vous êtes nombreux à l'attendre pour pouvoir payer vos factures de gaz, d’électricité, de fioul ou de bois. Mais encore un peu de patience, cela devrait tomber entre début avril et mi-mai.

On vous rappelle qu’il concerne les 20% des ménages les plus modestes ayant un revenu fiscal de référence à l’unité en-dessous de 11.000 euros.

Ce qui est pratique dans cette démarche, c’est que l’on a rien à faire pour le toucher. Le chèque est envoyé par courrier automatiquement à notre domicile. Pensez bien à actualiser votre adresse sur le site des impôts si vous ne l’avez pas encore fait.

Une fois que vous l'avez reçu, vous pourrez renvoyer le chèque à votre fournisseur. Ce dernier s’occupera lui-même de déduire le montant de votre aide de vos prochaines factures.