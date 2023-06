Se présentant comme étant "politiquement incorrect", le jeu de société Quand Mêmes - interdit aux moins de 16 ans - ne fait pas l'unanimité. Le jeu de cartes est en effet accusé de faire la propagande de la culture du viol. Les règles sont très simples : chaque joueur possède six cartes avec des propositions écrites commençant par "Quand...". Une image est ensuite dévoilée : le but est de dégainer la proposition écrite la plus drôle pour l'associer à cette image (à l'instar des "memes", ces images virales qui font un carton sur les réseaux sociaux, ndlr).

La colère des internautes

Seulement voilà : alors qu'il devrait rester bon enfant, le jeu de société, produit par Asmodee, est pointé du doigt sur les réseaux sociaux. Certaines cartes sont en effet jugées très problématiques par des milliers d'internautes. Tout a commencé lorsque Noé Petit, un ex-candidat aux élections législatives, a publié une photo sur Twitter pour s'indigner contre trois phrases du jeu : "Quand il change de trou sans faire exprès", "Quand elle te supplie de ne pas finir en elle", "Quand tu te fais sucer, que tu vas jouir, mais que tu ne la préviens pas".

Certaines cartes "dépassent largement les bornes, ce qui pose un vrai problème. Même sans alcool on relit deux ou trois fois pour être bien sûr, et non on ne rêve pas malheureusement. C'est bel et bien ce qu'il y a d'écrit", a écrit l'homme politique. Partagé des milliers de fois, le tweet a d'ailleurs été vu par 1,5 million d'internautes.