Que deviennent les vêtements déposés dans les bornes de collecte ?

Avant que vos vieux vêtements n’atterrissent en boutique, plusieurs étapes sont réalisées. « Ce que vous mettez dans les bacs, ça va dans une usine Le Relais, et c’est trié par matière, nous explique Julien Bramont, responsable d’établissement du Relais Eure-et-Loir. Suivant les matières, ça repart sur une usine qui s’appelle Métisse, qui fait de l’isolation pour maison, qui est revendu ensuite auprès de grandes marques de bricolage ». D’autres matières repartent sur d’autres Relais pour être coupées en torchon, en essuie-tout, à destination des professionnels comme des garagistes.

En Afrique ou en boutique

Les autres matières sont collectées puis envoyées en Afrique. « On a ce qu’on appelle « le mêlé » qui est en fin de tri de chaîne, qui partent sur nos Relais en Afrique. Là-bas, c’est retrié par nos salariés sur 200 catégories différentes, et c’est revendu à des négociants sur les marchés. Ce qu’on envoie en Afrique c’est du 2ème et du 3ème choix, donc ce sont des vêtements non troués et non tâchés ».

Enfin, concernant les vêtements qui sont neufs ou comme neufs, Le Relais les met en vente dans ses boutiques. 7% de tout ce qui est collecté à l’année est mis en vente dans les 95 boutiques en France. Cette revalorisation permet notamment de créer de l’emploi, et notamment pour les personnes en difficulté. A ce jour, près de 3 000 emplois ont été créés en France et en Afrique.

Ding Fring à Orléans

Le Relais assure aujourd’hui 50% de la collecte en France. Il gère 32 centres de collectes et de tri, et couvre 9 départements, du sud de la région parisienne, jusqu’à Orléans, Le Mans, Alençon.

Une nouvelle boutique ouvre d’ailleurs ses portes à Orléans, ce samedi 17 février. Il s’agit de la 1ère du Loiret et 2ème de la région Centre-Val de Loire. « Ding Fring » proposera un grand choix de vêtements, linges de maison, chaussures, ou maroquineries, de seconde main, et à tous petits prix. Des articles en lot pour 10 ou 15 euros seront proposés, mais aussi des vêtements à l’unité, de 7 à 29 euros maximum.

Ding Fring, 16 rue des Halles à Orléans. Ouverture le 17 février à 9h30.