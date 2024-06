Que faire ce week-end ?

TOURS – Le Japan Tours Festival c’est tout le week-end au parc des expos. Retrouvez tout l'univers du manga, les traditions Japonaises et la culture Geek (e-sport, streaming) lors d'un festival exceptionnel ! Vous pourrez aussi assister à la finale de la coupe de France de cosplay. Un weekend au rythme du Soleil couchant, à ne pas manquer.

CHAMBORD - Le Chambord Live c’est samedi. Avec en tête d’affiche de cette 3e édition David Guetta. Et on connait le reste de la programmation avec notamment la présence d’un autre DJ français Kungs. La production l’a annoncé mardi. Pour rappel, le public pourra rentrer sur le site à partir de 16h. On vous fera vivre l'événement en direct sur Vibration.





ORLEANS – Le Grand Piano Festival se tient à Orléans jusqu’à dimanche. Une seconde édition virevoltante et éclectique. Cette année encore, le Campo Santo et la salle de l’Institut recevront des personnalités de renom, en tête Zaho de Sagazan, multi-récompensée aux Victoires de la Musique pour son album La symphonie des éclairs.

LE MANS - Les 24 HEURES ROLLERS par équipe se déroulent sur le Circuit du Mans samedi et dimanche. L’objectif est de parcourir la plus grande distance possible en 24 Heures, en se relayant par équipe ou en Solo. Un peu plus de 3000 personnes avaient participé à la course l’an dernier.

NIEVRE - La 4ème étape du Championnat de France Superbike se tient tout le week-end sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Près de 200 pilotes présents dans 6 catégories (Superbike, Supersport600, Supersport300, Pré Moto3, European Bike et Side-cars) sont là.