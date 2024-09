Après Saint Cyr en Val (Loiret) ce jeudi, le Tour Vibration fait étape samedi à l’aérodrome de Sorigny en Indre-et-Loire. Le plus grand festival gratuit de la région va encore vous faire danser et chanter. Au programme : Eva, Kimberose, Helena, Hervé, L’Heritage Goldman, Upsilone, Philippine Lavrey, Stéphane, Kiona et Yaniss. On vous attend nombreux !

C’est une habitude à Orléans début septembre. Rentrée est fête, c’est ce dimanche. Plus de 500 associations sont attendues pour cette 21ème édition. C’est l’occasion de découvrir le tissu associatif local, dans une ambiance toujours familiale et festive.

La 26ème édition du Festival de la Tomate et des Saveurs au Château de La Bourdaisière en Indre-et-Loire. Chaque année, il accueille des milliers d’amateurs de ce fruit. Au menu, des producteurs, des démonstrations culinaires et des dégustations, ou encore un escape game autour de… la tomate, bien sûr !

A Bourges, Les Nuits Lumière sont à voir jusqu’au 21 septembre. Le parcours-spectacle propose une déambulation autour de la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges d’environ deux km. Six lieux sont à découvrir au cœur du périmètre sauvegardé : le rempart gallo-romain, le musée Estève, le Palais Jacques Cœur, l'ancien Archevêché et l'Hôtel des Postes. Plus d’infos sur ville-bourges.fr

Il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir ArchiBlois. Le Château royal de Blois met l’architecture à l’honneur avec une exposition extraordinaire jusqu’au 10 septembre. Tour Eiffel, London Bridge ou encore Colisée : admirez les monuments les plus emblématiques d'Europe reconstitués en Kapla. Petits et grands peuvent toutes et tous participer eux-mêmes à l’aide de plus de 30 000 planchettes mises à disposition.

Enfin, pourquoi ne pas vous faire un espace game dans un lieu d’exception ? C’est à la forteresse royale de Chinon en Indre et Loire. L’occasion unique d'explorer des salles habituellement fermées au public et de parcourir des passages secrets ! Comptez entre 17 et 21 euros. Le billet comprend la visite de la Forteresse.