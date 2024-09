Et d’abord pourquoi ne pas découvrir Terra Botanica en nocturne ? Le parc angevin propose ce week-end une déambulation son et lumière à la nuit tombée. La réservation est obligatoire.

Toujours en Maine-et-Loire, cette année les musées d’Angers célèbrent les 40 ans de l'ouverture de la galerie David-d'Angers et de l'Artothèque, institution dédiée à la création contemporaine, ainsi que les 20 ans de la réouverture du musée des Beaux-Arts profondément rénové après deux siècles d’histoire. À l’occasion de ces anniversaires, un week-end festif est organisé ce WE autour du jardin des Beaux-Arts reliant désormais les trois établissements.

La Foire de Chemillé en Anjou c’est tout le week-end. Vous pouvez découvrir la richesse du tissu économique de notre région grâce aux 120 exposants qui vous présentent leurs derniers produits, services et nouveautés. De quoi trouver l’inspiration pour tous vos projets, dans des domaines aussi divers que variés !

En Sarthe, direction Le Mans pour La Foire aux oignons jusqu’à samedi. L'occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d'ail et d'oignons, les savoir-faire et la gastronomie sarthoise, une mini-ferme et plusieurs manèges et des Food-trucks sur place. Rendez-vous avenus de la Libération.

Toujours au Mans, une exposition au Musée vert : Géants, au temps des dinosaures. Retour 165 millions d’années en arrière, le territoire sarthois était recouvert par la mer, peuplée de grands reptiles marins. L’exposition évoque cette faune géante du Mésozoïque, aujourd’hui disparue.

Et puis pour les sportifs : le trail du Bocage Longeronnais. C’est la 4e édition de l’épreuve. Au programme 3 courses semi-nocturnes autour de la Sèvre entre coteaux et bocages sur des parcours inédits : le Suprême avec 26km, le Magistral course nature de 15 km et le Défi qui est un 9km. Une course relais Famille complète la journée. Les détails sur sbl.sportsregions.fr