Que faire ce week-end ? Nos idées sorties

On commence avec un événement national. Pour les 26 ans de la saga Harry Potter, La Nuit des Livres organisée par Gallimard met encore en avant le jeune sorcier. Le thème cette année les lieux magiques ! De la voie 9 ¾ à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d’activités plus magiques les unes que les autres ! Jusqu’à dimanche, des lectures, des jeux-concours, des activités magiques, des animations dans plus de 350 librairies sont proposées.

Dans le Loiret, plusieurs salons à découvrir. Celui des antiquaires, métiers d'art et de la décoration intérieure à Sully-sur-Loire. Les visiteurs pourront découvrir des pièces de tous genres, allant de la tapisserie aux tableaux, en passant par les bijoux, statuettes et autres horloges. Et obtenir un aperçu des tendances de style et moderne actuel. A Gien, le salon de l’habitat se tient jusqu’à dimanche. Vous trouverez tout pour la construction, la rénovation et la décoration de l’habitat. Une quarantaine d’exposants a ainsi répondu présent, couvrant des thématiques variées : construction, rénovation, décoration. L’évènement est gratuit.

La 8e édition de Food’Angers vient de démarrer. Cette 8e édition célébrera encore l’art de la gastronomie. 10 jours intenses d'animations, de découvertes, de rencontres, de dégustations, d’astuces responsables et de moments de partage sont proposés. 80 animations autour de la gastronomie locale et des vins de Loire sont programmées.

A Bourges, un forum de l’orientation jusqu’à samedi. Il s’adresse aux élèves, étudiants et leurs familles. L’occasion de découvrir des formations, des diplômes et des métiers. Des spécialistes de l'information et de l'orientation se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.

On termine par une exposition à la Clinique du Street Art à Tours. A l’intérieur, un espace est dédié au street art et un espace de médiation culturelle pour accueillir des visites et des ateliers ouverts à tous. Désaffecté, graffé du sol au plafond, et par moment plongé dans l’obscurité, l’ex-clinique Saint Gatien offre un moment d’exploration urbain inédit.