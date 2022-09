Quel avenir pour la chasse en France ?

Oui, mais voilà. Ce n’est pas si simple de réformer la chasse, et cela depuis des années, souligne Michel Gauthier-Clerc dans son essai Les chasseurs ont-ils tué la chasse ?. Le diplômé d'un doctorat en écologie à l'université de Tours pointe du doigt la déconnexion des représentants, et notamment la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) , avec la société qui évolue.

La chasse s’est retrouvée une fois encore à la une de l’actualité, après un nouvel incident survenu en Loir-et-Cher. Le 10 septembre dernier, un chien a été abattu par un chasseur à Romorantin , alors qu’il se promenait avec sa maitresse. Il n’en fallait pas plus pour faire écho au récent rapport du Sénat , qui préconise plusieurs mesures pour la sécurisation de la chasse en France, et notamment l’interdiction de l’alcool pendant la chasse.

Outre les accidents de chasse qui ont tendance à donner du grain à moudre aux anti-chasse, la question du bien-être animal est aussi au cœur des débats. Et c’est l’une des menaces premières sur la discipline. Des propos tels que ceux du président de la FNC, Willy Schraen, aujourd’hui ne passent plus (ndlr : il avait déclaré sur la question de la régulation « On prend du plaisir dans l’acte de chasse. J’en ai rien à foutre de réguler ! » ).

Selon Michel Gauthier-Clerc, les représentants doivent impérativement changer leur discours.