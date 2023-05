Quel bilan pour les fouilles archéologiques à Sens ?

Un an. C’est le temps qu’ont duré les fouilles archéologiques au 140 avenue de Senigallia à Sens, au sud de la ville. Suite à un projet de construction de logements sociaux, des archéologues de l’INRAP ont été missionnés pour passer au peigne fin le site, en espérant trouver des vestiges d’Agendicum, la capitale des Sénons.

Des objets du quotidien

C’est un chantier « qui aura duré un peu plus longtemps que prévu, en raison de ce qui a été trouvé », explique Stéphane Allix, responsable d’opération à l’INRAP. « On a découvert beaucoup d’éléments organiques, du bois, des graines, des pollens, des objets ce qu’on ne trouve pas d’habitude ou de façon très restreinte », ajoute-t-il. La raison ? « Les lieux sont à la confluence à l’Yonne et de la Vanne, les vestiges baignent dans la nappe phréatique depuis l’Antiquité ». « On a trouvé une occupation antique, médiévale mais de façon restreinte et un habitat gaulois, une ferme précédant l’installation de la ville », détaille le responsable scientifique des fouilles.

Parmi les objets trouvés, des céramiques, des pièces de monnaie… Ils seront ensuite collectés, identifiés et feront l’objet d’une étude exhaustive dans un second temps avant d’être exposés dans un musée.