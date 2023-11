Quel est votre plus beau souvenir des Jeux Olympiques ?

On se souvient tous d’une épreuve marquante des Jeux Olympiques. Pour Didier Weil, le directeur du théâtre de Sens, c’est la victoire de Guy Drut sur le 110 mètres haies à Montréal en 1976. A quelques mois des JO de Paris, lui, en partenariat avec la ville de Sens et la Communauté d’Agglomération Grand Sénonais (CAGS), appellent les habitants à raconter leurs meilleurs souvenirs d’Olympiade.

« Cette manifestation détourne un petit peu les projecteurs de leur objectif habituel et naturel, c'est-à-dire les sportifs », explique Didier Weils. « L’idée est de les retourner vers le public et d'essayer de voir d'une manière très intergénérationnelle ce qui pourrait, ce qui restait de ces Jeux Olympiques au fur et à mesure des décennies et quels sont les souvenirs que gardent les spectateurs de telle ou telle Olympiade, de telle ou telle épreuve ».

Les Sénonais sont invités à envoyer leurs témoignages jusqu’à fin novembre. Ensuite, 6 à 8 d’entre eux seront sélectionnés puis lus sur la scène du théâtre de Sens le 13 janvier prochain. « On va l'illustrer probablement par une retransmission de l'épreuve en question qui fait l'objet du témoignage, peut-être aussi par une illustration musicale avec des artistes et des musiciens qui illustreront musicalement cette épreuve », ajoute Didier Weil.

Pour participer, il faut envoyer votre témoignage à contact.theatre@theatre-sens.fr