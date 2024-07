Quel sera le Monument préféré des Français 2024 ?

Qui succédera au château de Sedan, sacré l’an dernier ? Les sites en lice pour devenir le Monument préféré des Français 2024 sont connues depuis ce jeudi 11 juillet. Ils sont au nombre de 14, un par région. Le Centre-Val de Loire est représenté par le Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard, à La Riche, en Indre-et-Loire. Pour les Pays de la Loire, c’est le circuit des 24h du Mans, dans la Sarthe, qui a été retenu. La Bourgogne-Franche-Comté sera représentée par la Saline royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs.

La liste complète :

-Site Le Corbusier Firminy-Vert (Auvergne-Rhône-Alpes)

-Saline royale d’Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)

-Domaine de Trévarez (Bretagne)

-Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard (Centre-Val de Loire)

-Parc de Saleccia (Corse)

-Sanctuaire du Mont Sainte-Odile (Grand Est)

-Beffroi de Douai (Hauts-de-France)

-Château de Fontainebleau (Île-de-France)

-Lazaret de la Grande Chaloupe (Outre-Mer - La Réunion)

-Château d’Eu - Musée Louis-Philippe (Normandie)

-Fort Louvois (Nouvelle-Aquitaine)

-Château Laurens (Occitanie)

-Circuit des 24 Heures du Mans (Pays de la Loire)

-Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Dès 10h ce vendredi 12 juillet, il sera possible de voter sur le site de France Télévisions pour son monument préféré, et ce jusqu'au 24 juillet. Le lauréat sera dévoilé lors des journées du patrimoine, prévues les 20 et 21 septembre.