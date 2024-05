Quelle est la date limite pour déclarer ses revenus aux impôts ?

Plus que quelques jours pour remplir sa déclaration de revenus aux impôts en ligne ! La date limite approche, mais varie suivant les départements. Pour les habitants des départements numérotés 01 à 19 (dont le Cher et l'Allier), il faut effectuer la démarche avant le 23 mai à 23h59. Ceux des départements 20 à 54 (Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Maine-et-Loire) ont une semaine supplémentaire, puisque l’échéance est fixée au 30 mai à 23h59. Enfin, si vous habitez dans un habitant situé entre le 55 et le 976 (Nièvre, Yonne, Saône-et-Loire, Sarthe), vous aurez jusqu’au 6 juin à 23h59.

Pour rappel, déclarer ses revenus en retard entraine des pénalités. En l’absence de mise en demeure, l’impôt sera majoré de 10%. La majoration pourra atteindre 20 ou 40% après mise en demeure.

Attention, s’il vous est impossible de faire la démarche en ligne et que vous devez effectuer une déclaration papier, la date limite de dépôt est fixée à ce mardi 21 mai.