Qui fait la meilleure frite au monde ? Le premier championnat du monde aura lieu ce samedi en France !

"Certains viennent de Bretagne, mais aussi du monde entier, pas seulement de Belgique. De mémoire, il y a un candidat thaïlandais, un autre est espagnol. Plusieurs nationalités seront représentées. Tout ça au cœur d’un village de la frite avec des exposants et de nombreuses animations, avec une fanfare. Toujours autour de la frite et de la pomme de terre", a confié une membre du jury, Marie-Laure Fréchet, auteure du Grand livre des patates, auprès de 20 Minutes.

Les frites, c'est votre pêché mignon ? Lisez ce qui suit. Ce samedi 7 octobre 2023, la Grand-Place d’Arras, dans la région Hauts-de-France, accueille le premier championnat du monde de la frite réunissant trente-deux participants, divisés en groupe de 8 dans 4 catégories : frite authentique et sauce frite de l’année (réservées aux professionnels), frite créative et frite familiale (pour les amateurs). Les candidats en lice ont été sélectionnés par une commission parmi soixante-dix candidatures.

Un cadeau d'une valeur de 400 euros

Le jury, composé de douze jurés et présidé par Jean-Paul Dambrine, patron des friteries Sensas et Momo, est composé de professionnels de la gastronomie, de l’agriculture ou de la communication à l'instar de la chroniqueuse culinaire Pépée Le Mat.

Les participants disposeront de deux kilos de pommes de terre (amenées par eux-mêmes, lavées et non-épluchées), dix litres du liquide de cuisson de leur choix (gras de bœuf, huile végétale…). Les friteuses électriques professionnelles, une plaque vitrocéramique, une araignée de cuisine, le bac gastro et des barquettes seront fournis par Arras Pays d’Artois. Les vainqueurs repartiront avec un trophée, un diplôme et un séjour à Arras d’une valeur de 400 euros (hébergement et dîner).