Quincy Jones, mythique musicien et producteur américain, est décédé

Il a travaillé avec les plus grands, de Franck Sinatra à Michael Jackson, en passant par Ray Charles : Quincy Jones est décédé ce lundi 4 novembre à l’âge de 91 ans, ont annoncé ses proches à l’agence américaine Associated Press.

Sa carrière avait débuté dans les années 1950. Touche-à-tout, celui qui a débuté au piano avant de se mettre à la trompette a exercé de nombreuses fonctions au sein de l’industrie musicale américaine : compositeur, arrangeur, chef d’orchestre ou encore producteur. Son album Big Band Bossa Nova connait, sorti en 1962, rencontre un important succès.

Le grand public le connait cependant surtout pour son travail sur plusieurs albums de Michael Jackson, dont Thriller et Bad. Il collabore également à plusieurs films, comme La Couleur Pourpre, de Steven Spielberg, et dirige les séances d’enregistrement de la chanson We Are the World.