Quinze nouveaux départements en vigilance ROUGE

La vigilance rouge était en vigueur dans le Rhône, l’Ardèche, la Haute-Loire et la Drôme. Elle le sera à partir de 16 heures dans 15 nouveaux départements prévient Météo-France : l’Ain, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, l'Hérault, l’Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

Plus au nord, le Berry, la Bourgogne, le Poitou-Charentes et le Limousin restent en vigilance ORANGE. Ce mardi, les températures ont par endroits dépassé les 35 degrés. A Châteauroux et Poitiers, on a relevé 35 degrés, 36 à Limoges, Nevers et Bourges. 37 degrés ont même été enregistrés à Angoulême et Mâcon.

L’épisode caniculaire devrait encore se poursuivre jusqu’à vendredi. Hier, a été la journée la plus chaude jamais enregistrée après le 15 août.