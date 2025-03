Rabbin agressé à Orléans : le suspect jugé en avril par un tribunal pour enfants

L’agresseur présumé d’un rabbin samedi 22 mars à Orléans sera jugé en avril par un tribunal pour enfants, a annoncé ce lundi soir la procureure de la République Emmanuelle Bochenek-Puren. A l'issue de sa garde à vue, cet adolescent de 16 ans a été mis en examen, notamment pour violences volontaires en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion.

Les faits se sont produits en début après-midi rue d’Illiers à Orléans, alors que le rabbin, vêtu de son habit traditionnel, marchait en compagnie de son fils de neuf ans. « Un individu l’a abordé en se filmant, le questionnant sur sa religion, proférant des injures à caractère antisémite et crachant en sa direction », explique la procureure dans un communiqué. « Le rabbin s’est approché de son agresseur et a poussé son téléphone pour faire cesser la captation des images. Il a alors reçu différents coups au visage. »

Placé en détention provisoire

L’intervention d’un témoin a provoqué la fuite du suspect, finalement interpellé dans la soirée. En garde à vue, il a déclaré être de nationalité palestinienne, avant d’admettre être marocain. Déjà connu des autorités, il a été mis en cause dans des affaires de trafic de stupéfiants, de violences volontaires et de vol aggravé, à Marseille et Orléans à l’automne dernier. Il a à chaque fois décliné des identités différentes.

L’adolescent « nie être à l’origine de l’altercation et soutient s’être défendu », poursuit Emmanuelle Bochenek-Puren. Il est placé en détention provisoire jusqu’à son procès, qui se tiendra à huis clos. Une marche silencieuse est prévue ce mardi à 18h à Orléans, au départ de la synagogue, à l'appel de la Licra et de la communauté juive.