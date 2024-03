Rapprocher les jeunes des seniors en les faisant vivre sous le même toit

Ensemble 2 Générations est née de « plusieurs constats : un fort sentiment de solitude des personnes âgées qui veulent, de manière générale, rester le plus longtemps possible chez elles. Mais aussi la pénurie et les coûts élevés des logements pour les étudiants. Des problèmes qui se sont d’ailleurs intensifiés », selon Christine Lemarchand, chargée de mission à Ensemble 2 Générations, à Tours.

Loyer modéré contre service rendu

Concrètement, le dispositif met en lien une personne âgée, qui partage son logement avec un étudiant. Le jeune paye un loyer très faible, et, en échange, il doit se rendre disponible plusieurs soirs par semaine, mais aussi rendre quelques services, comme faire des courses ou aider dans le jardin, par exemple.

Avant qu’un contrat de cohabitation intergénérationnelle ne soit signé entre les personnes concernées, les membres de l’association font une visite au domicile du retraité, et reçoivent également le jeune sur entretien individuel après validation de son dossier. Puis une rencontre est organisée entre le senior et l’étudiant qui doivent donner leur feu vert à l’association. « Ensuite, on s’occupe du binôme en le suivant. On appelle très régulièrement les personnes âgées, et souvent pour les étudiants, on envoie des textos », explique Christine Lemarchand.

"La solitude ne touche pas que les personnes âgées"

Un concept qui s’avère être bénéfique pour les deux parties. D’un côté, pour les personnes âgées, cela « remet du lien social et leur permet de rester plus longtemps chez elles. Et pour les étudiants, certains viennent de très loin, donc ils se retrouvent aussi très seuls, la solitude ne touche pas que les personnes âgées », poursuit la chargée de mission. Sa collègue, Elodie Durier, ajoute que le faible coût du loyer joue un rôle important, et va même plus loin : « le jeune va également pouvoir étudier dans de très bonnes conditions ».

Désormais installée dans 32 villes de province et sur l’ensemble de l’Île de France, Ensemble 2 générations a créé 7000 binômes depuis sa création. L’année dernière, 600 paires ont été formées en France, tandis que 80% des personnes âgées qui participent au concept sont des femmes. En face, les étudiants ont souvent moins de 25 ans et sont majoritairement dans des filières médicales.

Elodie Durier conclut en assurant que les retours sont très souvent positifs : « en général, cela se passe très bien, c’est convivial. Un lien peut se créer entre le jeune et la personne âgée, qui devient un peu le papi ou la mamie de l’étudiant. C’est très beau parce que parfois, des étudiants restent plusieurs années chez la même personne, car ils s’entendent à merveille. »