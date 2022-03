Record battu avec cette carte Pokémon vendue 900.000 dollars (photo)

Vous avez encore des boîtes de cartes Pokémon cachées dans un tiroir ? Ressortez-les ! Ces dernières pourraient valoir de l’or. Preuve en est avec cette carte Pikachu "Illustrator" en très bon état (notée 7/10) et datant de 1998 qui vient de trouver un heureux acquéreur. Le collectionneur l'a en effet acheté pour la modique somme de... 900.000 dollars , soit un peu plus de 800.000 euros, lors d'une vente aux enchères organisée par l'entreprise Goldin Auctions .

Un record historique

Éditée à seulement 40 exemplaires dans le monde, cette carte extrêmement rare, est donc devenue officiellement la plus chère de l'histoire ! Lorsque l’exemplaire a été mis aux enchères pour la première fois début février, le prix de base avait été fixé à 75.000 dollars.

Et ce phénomène ne devrait que s'accentuer. Tandis que les premières versions du jeu vidéo Pokémon ont fêté leurs 26 ans le 27 février dernier, les prix de revente de certaines cartes vont continuer à atteindre des sommets."Sacrées n°1 des cartes à collectionner, devant les cartes basketball et de baseball, les ventes des cartes Pokémon ont explosé de plus de 574 % entre 2019 et 2020", a assuré la plateforme eBay l'année passée.

Pour rappel, le précédent record était détenu par une autre carte Pikachu "Illustrator" vendue 375 000 dollars en 2019. Vous savez donc ce qui vous reste à faire !