Redécouvrir la ville du Mans à travers une exposition

Comment la ville du Mans a-t-elle évolué ? Comment s’est-elle agrandie ? Pourquoi ? Vous trouverez des réponses à toutes ces questions en vous rendant à l’exposition « Mécanique d’une ville : les faubourgs du Mans », au musée Plantagenêt. Chercheuse au service patrimoine au sein de la région des Pays de la Loire, Marie Ferey a arpenté la ville pendant six ans en travaillant sur d’anciennes villes, comme Saint-Pavin-des-Champs, Sainte-Croix, Saint-Georges du Plain et Pontlieue.

Rendre le sujet de l'architecture accessible

Quatre grandes thématiques se dégagent de cet événement culturel : un chapitre introductif pour comprendre que la ville du Mans était à l’origine assez petite, et a connu des agrandissements successifs, principalement au XIXème siècle. pour se donner une idée, la cité fait environ la même superficie que la ville de Lyon. La deuxième partie porte sur l’industrialisation de la ville, la troisième sur les équipements sportifs et les édifices de cultes et enfin la quatrième et dernière partie à l’habitat.

Un sujet, à l’origine, tout, sauf facile d’accès. La mission de la commissaire de l’exposition et de son équipe était alors de rendre le sujet le plus abordable possible. Julie Bouillet, la commissaire de l’exposition et responsable de collections au sein des musées du Mans : « il fallait la rendre très accessible et très dynamique pour nos visiteurs, avec des textes assez courts, plein de dispositifs interactifs, une projection très parlante car visuelle, des vidéos témoignages tout au long du parcours, un audioguide décalé, et de petites pastilles sonores sur 12 thématiques et objets racontées de manière très drôle avec des jeux sonores. »

"On sort d’une histoire assez prestigieuse"

L’exposition s’est focalisée sur les XIX et XXème siècles. Elle est destinée aussi bien aux Manceaux qui veulent en savoir plus sur leur ville, qu’aux curieux venus d’ailleurs. « Il y a un espace qu’on a appelé la ‘cité joyeuse’, destiné aux familles avec de nombreux dispositifs ludiques, des jeux, un endroit ‘permis de construire‘ avec des cubes en bois pour construire une ville idéale, des cartes postales. On a aussi travaillé avec des habitants du Mans qui ont réalisé des croquis. Tout le monde, quel que soit l’âge, peut s’y retrouver », assure Julie Bouillet.

Cette dernière assure que les retours sont très positifs, et certains visiteurs précisent que cela leur permet d’avoir « une meilleure vision de l’histoire de la ville et comment elle s’est construite au XIX et XXème. On sort d’une histoire assez prestigieuse », se félicite la commissaire de l’exposition. « Mécanique d’une ville : les faubourgs du Mans » est à découvrir au musée Plantagenêt jusqu’au 5 mai 2024.