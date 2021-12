Réforme de l’assurance chômage : mobilisation dans la Sarthe samedi

La réforme de l’assurance chômage, voulue par le Président Macron, vise à lutter contre le chômage longue durée, et à inciter les demandeurs d’emplois à trouver un travail. Mais pour les opposants, elle pourrait créer plus de pauvreté.

Dès ce 1er décembre, pour ouvrir ses droits à l'indemnisation chômage, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois, contre 4 actuellement. Cette mesure concerne les salariés dont le contrat prendra fin après le 1er décembre. Pour les demandeurs d'emplois âgés de moins de 55 ans qui gagnaient plus de 4500 euros par mois avant leur inscription, la dégressivité s’appliquera à compter du sixième mois et non plus du huitième.

Le comité CGT des privé.e.s d'emploi et précaires de la Sarthe appelle donc à un rassemblement ce samedi 4 décembre. « L’obstination du gouvernement à imposer une réforme de l'Assurance Chômage très régressive, contre l’avis unanime des organisations syndicales, illustre bien le mépris de celui-ci envers celles et ceux qui n’aspirent qu’à trouver un travail pour pouvoir vivre dignement ».

Le rendez-vous est donné à partir de 10 heures, près du marché de la Cité des pins, place Raymond Adelet au Mans.