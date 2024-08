Regarder des vidéos pour gagner des cartes-cadeaux : TikTok supprime une fonction controversée de récompenses

« Le temps de cerveau disponible des jeunes Européens n’est pas une monnaie d'échange pour les réseaux sociaux » : le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton, annonce ce lundi 5 août le retrait d’une fonction controversée du réseau social TikTok. Sa maison-mère, le groupe chinois ByteDance, avait en effet lancé au printemps une nouvelle application, TikTok Lite, qui récompensait le visionnage et l’interaction avec les applications de la plateforme. Plus l’utilisateur likait des vidéos et suivait de nouveaux créateurs, plus il recevait de points à échanger ensuite contre des cartes-cadeaux chez des partenaires.

L’Union européenne, qui a renforcé ces derniers mois sa législation sur le numérique avec la mise en place du DSA (Digital Service Act), avait décidé d’ouvrir une enquête sur ce nouveau service, mettant en avant « un risque grave pour la santé mentale des utilisateurs ». TikTok s’est finalement engagé à retirer définitivement ce service de l’UE et à ne pas chercher à créer un autre programme qui contournerait la législation. Le réseau social chinois reste cependant visé une par enquête européenne sur des manquements à la protection des mineurs et par une plainte du ministère américain de la justice pour des violations des lois sur la protection de la vie privée des enfants.