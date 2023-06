Obtenir son passeport rapidement, c'est possible ?

C’est bientôt les vacances d’été. L’heure, peut-être, de prendre l’avion à destination d’un pays exotique. Mais pour cela, il vous faut un passeport, et on connait la galère actuellement pour renouveler ses papiers d’identité. Mais il existe toutefois quelques astuces pour que les démarches aillent un peu plus vite.

Pour commencer, si vous habitez une grande ville où il n’y a plus de rendez-vous disponibles, vous pouvez très bien faire votre demande dans une autre commune. Il suffit juste que la mairie ait un boitier biométrique qui permet de recueillir nos empreintes.

Autre méthode : celle de l’acharnement. On peut trouver des créneaux sur des sites comme vitemonpasseport.fr ou rendezvouspasseport.ants.gouv.fr. Et, même si les rendez-vous se font rares, il ne faut surtout pas hésiter à se rendre très régulièrement sur les sites, au cas où il y ait, par exemple, un désistement ou la mise en ligne de nouveaux créneaux.

Pour finir, il y a toujours la technique de la demande d’urgence. Pour que celle-ci marche, ce n’est évidemment pas le critère des vacances qui est retenu, mais ceux d’ordre médical, professionnel et humanitaire. Dans ces cas précis, la demande se fait en préfecture et la validité de notre passeport ne dure qu'un an.