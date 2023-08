Rentrée : quels jours poser pour avoir des congés plus longs ?

Vous venez tout juste de reprendre le travail, et vous pensez déjà à vos prochains congés ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls ! Une nouvelle année se profile, et avec elle, de nouvelles opportunités pour partir en vacances.

Car cette année 2023-2024 est riche en ponts avec les jours fériés. Il sera en effet possible d’obtenir 27 jours de repos, avec seulement… 5 jours posés !

Entre novembre et mai

Le premier pont intéressant aura lieu le 1er novembre (Toussaint), qui tombe un mercredi. En posant le jeudi et le vendredi suivant (ou bien le lundi 30 et le mardi 31 octobre), vous obtiendrez 5 jours de repos au total. En revanche, le 11 novembre ne joue pas en notre faveur cette année, puisqu’il tombe un samedi !

Noël tombe cette année un lundi, tout comme le 1er janvier, ce qui nous permet de bénéficier de trois jours de repos sans poser congé. Même chose pour le lundi de Pâques qui, comme chaque année (et comme son nom l’indique !) tombe un lundi, mais aussi pour la Pentecôte qui tombe le lundi 20 mai.

Là où ça devient intéressant, c’est concernant les ponts du mois de mai ! De nombreuses possibilités s’offrent à nous, à commencer par le 1er mai, qui tombe un mercredi. A l’image du 1er novembre, il sera possible de bénéficier de 5 jours « off » en posant le lundi ou mardi, ou bien le jeudi et vendredi.

Mais la semaine suivante s’annonce encore plus alléchante ! Le mercredi 8 (fin de la Seconde guerre mondiale) et le jeudi 9 mai (Ascension) sont tous les deux fériés ! Donc en posant le lundi 6, le mardi 7 et le vendredi 10 mai, on obtient 5 jours de congés pour 3 posés.

À vos agendas !