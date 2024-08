Rentrée scolaire 2024-2025 : quoi de nouveau cette année pour vos enfants ?

À quelques jours de la rentrée scolaire, qui s'effectuera le lundi 2 septembre 2024, la ministre de l'Éducation Nationale démissionnaire Nicole Belloubet a tenue la traditionnelle conférence de presse pour donner le cap de la politique éducative pour cette nouvelle année dans les écoles collèges et lycées. Voici les points à retenir.

Les groupes de niveau en 6e et 5e au collège

L'initiative avait fait grand bruit lors de son annonce par l'ancien ministre de l'Éducation Nationale, Gabriel Attal, mais les groupes de niveau renommés groupes de besoins seront bien mis en place au collège à partir de cette rentrée. Cela concernera les élèves en difficultés en mathématiques et en français pour les classes de 6e et de 5e. Cette réforme sera selon la ministre démissionnaire mise en place avec "souplesse et pragmatisme" au sein des établissements.

Les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves pointaient du doigt le manque de professeurs et la stigmatisation des élèves.

Une "pause numérique" à l'essai puis généralisée en janvier 2025 ?

C'est devenu la bête noire des établissements scolaires, notamment au collège et au lycée : le téléphone portable. Après le compte rendu remis par la commission écrans demandé par Emmanuel Macron, 200 collèges devraient expérimenter la "pause numérique". Le concept : interdire l'utilisation du portable aux élèves en leur retirant leur portable à leur arrivée dans l'établissement et en leur rendant à la fin de la journée de cours. L'idée est, selon la ministre, "prévenir les violences en ligne, limiter l'exposition aux écrans et faire respecter les régles encadrant l'usage des outils numériques".

Cette initiative pourrait être généralisée à tous les collèges en janvier 2025.

Le brevet des collèges ne sera finalement pas obligatoire pour passer en seconde au lycée

En décembre 2023, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation Nationale avait annoncé vouloir rendre l'obtention du Brevet des collèges obligatoire pour passer en seconde au lycée dans le cadre de son "choc des savoirs". Et ça à partir de la session 2025. Les élèves ne l'obtennant pas étant dirigés vers des classes de prépa-seconde.

Mais il s'avère que ce décret conditionnant cette mesure est actuellement "gelé" du fait de la crise politique que vit le pays. Donc pour le moment il ne sera pas obligatoire d'avoir son brevet pour passer en seconde.

Nicole Belloubet a tout de même précisée durant sa conférence de presse que la part des épreuves finales dans la note globale du brevet des collèges serait augmentée. La note finale prendra en compte 40% du contrôle continue et 60% des notes des épreuves.