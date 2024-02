Réouverture du Bioparc : « On est ravis de retrouver nos habitués »

« Le début de saison s’est très bien passé, on est ravis de retrouver nos habitués, qui sont des visiteurs passionnés ». Directeur du Bioparc de Doué-la-Fontaine, François Gay ne cache pas sa joie quelques jours après la réouverture du site zoologique. « L’hiver est une saison qui a beaucoup de charme », ajoute-t-il, « la végétation n’est pas encore très développée, les animaux sont curieux de retrouver nos visiteurs, et ils sont très actifs à cette saison. »

Plein de nouveaux venus

Tandis que les vacances scolaires ont officiellement débuté ce lundi 26 février dans les Pays de la Loire, les visiteurs vont pouvoir avoir l’occasion de découvrir le nouvel espace dédié aux girafes, présentes au Bioparc depuis 1988. En effet, durant la fermeture du parc, l’équipe a fait de nombreux travaux : « on réaménage de façon plus confortable l’allée de visite face à la clairière des girafes, avec une grande terrasse qui va nous permettre d’effectuer le gouter des girafes. Nos visiteurs adorent donner des branches de feuillage à nos belles élégantes en fin d’après-midi depuis des années, mais le lieu n’était pas très adapté. Avec ce nouveau balcon offrant une vue imprenable et une grande proximité avec ces girafes, ça va être très intéressant », se félicite François Gay. Par ailleurs, cinq girafons sont récemment nés au sein du parc.

Mais si vous êtes davantage charmés par les canidés, sachez que deux loups à crinière sont nés en janvier dernier : « d’ici un mois ou deux, ils vont ressembler à des miniatures de loups, et dans 4-5 mois, ils auront leur taille adulte, donc il faut en profiter dès maintenant pour voir tous leurs jeux facétieux dès la sortie du terrier ».

Quoi de neuf en 2024 ?

Autres temps forts au Bioparc cette année : une chasse aux œufs dans un espace abandonné du site les 30, 31 mars et 1er avril prochains, mais aussi des balades nocturnes aux mois de juillet et d‘août. Durant l’été également, des sculpteurs du Niger vont venir devant le public tailler des troncs de séquoias pour créer des silhouettes animales. Autres ateliers, prévus eux durant l’automne : la fabrication d’animaux à partir de courges, ainsi que des mises en scène dans le Bioparc.

« En termes de fréquentation, nous avons atteint la barre des 274.000 visiteurs l’an dernier, j’espère que nous pourrons faire de même cette année », espère François Gay pour 2024.