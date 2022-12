Repas de fêtes : les conseils de Jean-François Feuillette

Commencez tout d’abord par battre les blancs en neige, puis ajouter au fur et à mesure le sucre (tout en continuant de battre vos blancs). Une fois qu’ils sont bien montés, dressez-les sur une plaque de cuisson avec une poche à douille, peut-être en forme de bûche pour rappeler Noël. Faire cuire environ 2 heures à 90°C.

Exit donc la bûche au beurre. Cette année, place à la légèreté avec un dessert frais, facile à réaliser et pas très cher… la pavlova aux fruits exotiques ! Un dessert qui se réalise en trois étapes, avec pour débuter, la réalisation de la base, la meringue.

Maintenant que vous avez votre meringue, place au nappage. Pour cela, Jean-François Feuillette nous invite à privilégier une crème mascarpone. Là aussi, rien de compliqué.

Il vous faut :

300 gr de crème fraîche liquide 35% de matière grasse

150 gr de mascarpone

3-4 cuillères à café de sucre

Montez la crème et le mascarpone avec le sucre dans un bol mis au préalable au réfrigérateur. Enfin troisième et dernière étape, le « topping » de fruits frais. Nappez votre meringue de la crème mascarpone montée, puis découpez vos fruits frais en petits morceaux, et les disposez-les sur votre meringue. Votre pavlova est prête !