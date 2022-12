Repas de Noël : les conseils du chef nivernais Sébastien Etienne

Les cadeaux sont faits (enfin normalement), place maintenant au repas de Noël. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le chef Sébastien Etienne du restaurant Le Bengy à Varennes Vauzelles près de Nevers, nous concocte un repas de fête pour 6 personnes. « Ce sont des produits abordables que l’on trouve facilement dans le commerce, il n’y a rien de compliqué », promet-il.

En entrée, Sébastien Etienne réalise un carpacio de saumon à la mangue.

Sur six assiettes, disposez votre saumon fumé, coupez en petits dés la mangue cuite dans un sirop (eau plus sucre) et quelques baies de timut. Disposez le tout sur le carpaccio, décoré de grenade et de jeunes de pousses de shiso. Ajoutez un peu de poivre pour réhausser le tout.

En plat, le chef part sur un Suprême de volaille fermier d’Auvergne.