Résonance relaxante : apprécier le côté froid de la basse

En musique, il existe différents types de basses et chacune offre un son différent. Certaines vont avoir un son plus acoustique, rond et chaud, tandis que d’autres seront plus froides et électriques. En tant que débutant, les basses les plus chaudes peuvent paraître plus attrayantes.

Ainsi, si vous souhaitez aller plus loin dans votre hobby et passer de simple auditeur à pratiquant débutant, ce choix vous occupe déjà l’esprit. Que vous décidiez d’acheter une basse acoustique ou électrique, il est judicieux de choisir un magasin en ligne comme MUSIC STORE. Les magasins en ligne de la sorte offrent plus de choix et à des prix bien plus avantageux que dans les rares magasins physiques qui subsistent.

Pourquoi jouer de la basse ?

Vous n’avez ni le sens du rythme, ni une base de solfège ? Alors la basse représente un challenge pour pouvoir apprendre les deux d’un coup. Un bassiste accompli aura toutes les bases musicales pour ensuite passer sur une batterie ou bien une guitare. Les notes en basse fréquence produisent un son particulier qui peut aussi s’avérer relaxant.

Quel est le plus facile entre la guitare et la basse ?

La basse est considérée comme plus simple à apprendre que la guitare. Cependant, cela n’est vrai que pour les basses à quatre cordes, comparé aux six cordes d’une guitare traditionnelle. Il faut toutefois considérer que la basse restera plus difficile à jouer pour une personne qui n’a aucune notion du rythme, car l’instrument est par nature plus difficile à entendre. En effet, les notes de la basse vont résonner entre 20 et 100 Hz, ce qui correspond au spectre bas de l’ouïe humaine. Il est donc plus difficile d’en percevoir les subtilités pour un débutant en musique.

Quel est le rôle de la guitare basse ?

La basse, qu’elle soit électrique ou acoustique, est à considérer comme le ciment entre la rigueur arithmétique du batteur et les folies lyriques du chanteur et des guitaristes. En musique, on dit que c’est elle qui donne le groove et donc assure une cohérence rythmique. Même les artistes les plus écoutés de la décennie ne seraient rien sans des lignes de basses qui font bouger les têtes.

De plus, les lignes de basses vont résonner dans des fréquences qui peuvent certes donner envie de danser, mais elles peuvent aussi relaxer, lorsqu’elles sont plus lentes. Une qualité que ne peut pas offrir une guitare électrique, par exemple.

Peu importe le choix, aimez ce que vous faites !

La musique, qu’elle soit pratiquée sur une guitare électrique, une basse acoustique ou bien un ordinateur, est avant tout une histoire de partage. N’ayez pas peur d’être un débutant et exprimez votre hobby à votre manière. Même si vous n’avez aucune connaissances en solfège, tournez-vous vers les tablatures, entraînez-vous et demandez conseil à ceux qui pourront vous apprendre à maitriser votre instrument.

Enfin, n’oubliez surtout pas de prendre du plaisir et de vous amuser, cela reste le meilleur moyen de progresser avec des instruments de qualité.