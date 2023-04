Le tweet de Maria Murphy, une journaliste britannique, a été vu près de 30 millons de fois. Le 15 avril dernier, la jeune femme s'est rendue sur l’ancien camp de concentration et d’extermination mis en place par les nazis lors de la Seconde guerre mondiale à Auschwitz, en Pologne. "Aujourd’hui, j’ai vécu l’une des expériences les plus poignantes de ma vie. Malheureusement, tout le monde ne semble pas le vivre de façon aussi intense", a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux, en légende du cliché d'une autre visiteuse qui se mettait en scène au soleil, souriante, sur les rails menant à l'entrée du Mémorial d'Auschwitz.

"Respectez leur mémoire"

Cette photo, qui a choqué des milliers d'internautes, a poussé le Mémorial d'Auschwitz à prendre la parole pour rappeler aux visiteurs de faire preuve de décence lorsqu'ils se photographient au sein de l'ancien camp de concentration et d'extermination. "Les images peuvent avoir une immense valeur émotionnelle et documentaire pour les visiteurs. Les images nous aident à nous souvenir. En venant à @AuschwitzMuseum les visiteurs doivent garder à l’esprit qu’ils pénètrent dans le site authentique de l’ancien camp où plus d’un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire", a ainsi écrit le musée.