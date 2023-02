Restos du cœur : 7 à 10% des besoins annuels collectés en un weekend

Et cela n’a échappé à personne ; avec l’inflation, les besoins sont de plus en plus grandissants. En Centre-Val de Loire, comme partout ailleurs, les Restos du cœur voient affluer beaucoup plus de gens qu’auparavant. « Des gens qui, avant l’inflation, devaient s’en sortir à peu près », souligne Yves Mérillon, délégué régional des Restos.

Appel à bénévoles

Car depuis un an, les chiffres sont en constante augmentation, et ce sont les jeunes qui sont de plus en plus touchés. Selon Yves Mérillon, 50% des personnes inscrites aux Restos sont des moins de 25 ans, et 40% sont des mineurs de moins de 18 ans qui viennent avec leurs parents. « Il y a également une forte proportion de familles monoparentales ; dans la plupart des cas une femme seule avec des enfants ».

Pour pouvoir faire face à la demande, l’association lance un appel à bénévoles. « Plus on veut collecter, plus il faut collecter de magasin. Et plus il faut collecter de magasins, et plus il faut de bénévoles ».