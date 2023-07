Résultats du bac 2023 pour l’Académie de Dijon

Après plusieurs semaines d’attente, les lycéens de l’académie de Dijon vont enfin savoir s’ils ont obtenu leur baccalauréat. Pour l’académie de Dijon, les résultats du bac général, technologique et professionnel seront mis en ligne dès 9h. Les candidats seront alors invités à se rendre dans leur centre d’examen, sur le site de l’académie de Dijon, ou bien à se connecter sur la plateforme Cyclades, grâce à leur identifiant et leur mot de passe.

L’académie de Dijon compte cette année 15 072 candidats au bac, dont 8150 pour la filière générale, 3894 pour le baccalauréat professionnel et 3028 pour le technologique. L’an dernier, le bac général enregistrait dans l’académie un taux de réussite de 96,2%, de 91% pour la filière technologique et de 84% pour la filière professionnelle.

À noter que pour le bac général, le candidat le plus jeune de cette session 2023 est âgé de 14 ans, et habite Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Le plus âgé a 52 ans, et habite à La Nocle-Maulaix (Nièvre).

Sessions de rattrapage

Comme chaque année, une session de rattrapage est programmée pour les candidats malchanceux. Pour le baccalauréat général, professionnel et technologique, les épreuves sont prévues les 5, 6 et 7 juillet 2023.