Retours de vacances : le trafic s’annonce chargé dès ce vendredi

Le dernier week-end d’août synonyme de retours de vacances se profile et du monde est à prévoir sur les routes ! Dès aujourd’hui, la journée est classée orange dans le sens des retours à l’exception de l’arc méditerranéen en rouge. Dans le détail, il est conseillé d’éviter l’A10 entre Bordeaux et Paris de 11h à 20h.

Demain le trafic sera encore plus compliqué avec un drapeau rouge hissé sur la totalité du pays dans le sens des retours. Comme la veille, l’A10 sera très empruntée tout au long de la journée entre Bordeaux et Paris avec des pics de difficultés attendus jusqu’à Poitiers et entre Tours et Orléans notamment.

La circulation sera difficile dans le sens des départs et très difficile dans le sens des retours. Tous les principaux axes de déplacement du pays seront impactés. Bison futé.

Les perturbations se poursuivront dimanche avec une journée classée orange sur tout l’Hexagone. Même chose lundi à l’exception de l’Île-de-France qui verra rouge. Notez que lundi, les ralentissements se concentreront entre Tours et Orléans de 10h à 20h.

Enfin dans le sens des départs, à l’exception de la journée de samedi en orange, tous les voyants seront au vert.