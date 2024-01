Plusieurs possibilités s'offrent à vous. On commence avec les plus courageux. Vous pouvez continuer de travailler encore un peu. Sinon, il y a toujours une autre option : racheter des trimestres.

À quoi sert cette technique ? Tout simplement à prendre en compte dans le calcul de notre pension les périodes durant lesquelles nous n’avons pas travaillé.

Attention, tout le monde ne peut pas opter pour cette technique en particulier. On peut racheter des trimestres, par exemple, au titre de stages en entreprises que l’on a faits pendant nos études supérieures, ou encore au titre d’années incomplètes de travail durant lesquelles nous n’avons pas cumulé les quatre trimestres de cotisation.

Autre limite : on peut racheter douze trimestres, maximum, pas un de plus. C’est possible pour les Français qui sont assurés au régime général de la Sécurité sociale, et il faut être âgé de 20 à 66 ans inclus. Dernier petit détail : le rachat de trimestre est payant. Le tarif dépend notamment de notre âge et du régime de retraite auquel on dépend.